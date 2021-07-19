Країни відкриті для всіх типів подорожей, відповідно до рекомендацій Ради ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Безвізовий вікенд у країнах Балтії? Тепер це знову можливо,

– наголосив Кулеба.

Він зазначив, що в Литві правила в’їзду дещо інші, ніж у Латвії та Естонії. Повністю вакциновані українці можуть в’їжджати вільно, а хто ще не вакцинувався, повинен відбути самоізоляцію.

Зверніть увагу! Перевірити умови в'їзду до кожної країни можна в дорожній карті ЄС.

Що цьому передувало

Євросоюз 15 липня офіційно відновив вільний в'їзд для мандрівників з України. Державу додали до рекомендованого списку третіх країн.

Після цього, 16 липня, Німеччина та Данія переглянули список третіх держав, з яких туристи можуть в'їжджати на території їхніх країн. Вони відкрили кордони для українців.

Згодом вільний в'їзд українцям дозволила Бельгія.

До речі Туреччину можуть закрити для туристів: влада країни назвала причину