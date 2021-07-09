Українські туристи, які отримали дві дози CoronaVac, тепер можуть відвідати 10 країн. Обов'язковим є міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
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Українці, вакциновані CoronaVac, можуть подорожувати в такі країни:
- Іспанія;
- Естонія;
- Австрія;
- Нідерланди;
- Молдова;
- Угорщина;
- Туреччина;
- Греція;
- Болгарія;
Крім того, португальський острів Мадейра заявив, що прийматиме туристів, щеплених будь-якою вакциною.
Деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в'їздом перевіряйте інформацію на сайтах їх посольств, – радять у повідомленні.
При в'їзді потрібно показувати видруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою.
Відзначимо, раніше рада Європейського Союзу додала до "зеленого" списку ще 10 країн, з якими ЄС рекомендовано поступово знімати коронавірусні обмеження.
Також український Уряд ухвалив постанову щодо впровадження цифрових COVID-сертифікатів. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що документи матимуть обмежений термін придатності.
Крім того, Travel24 писав, які країни можуть відвідувати вакциновані й невакциновані українські туристи.