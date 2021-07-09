Українські туристи, які отримали дві дози CoronaVac, тепер можуть відвідати 10 країн. Обов'язковим є міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

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Українці, вакциновані CoronaVac, можуть подорожувати в такі країни:

Іспанія;

Естонія;

Австрія;

Нідерланди;

Молдова;

Угорщина;

Туреччина;

Греція;

Болгарія;

Крім того, португальський острів Мадейра заявив, що прийматиме туристів, щеплених будь-якою вакциною.

Деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в'їздом перевіряйте інформацію на сайтах їх посольств, – радять у повідомленні.

При в'їзді потрібно показувати видруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою.

Відзначимо, раніше рада Європейського Союзу додала до "зеленого" списку ще 10 країн, з якими ЄС рекомендовано поступово знімати коронавірусні обмеження.

Також український Уряд ухвалив постанову щодо впровадження цифрових COVID-сертифікатів. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що документи матимуть обмежений термін придатності.

Крім того, Travel24 писав, які країни можуть відвідувати вакциновані й невакциновані українські туристи.