До критеріїв, за якими визначається готовність третіх країн для поступового скасування обмежень на подорожі до ЄС входять епідеміологічний стан та загальні зусилля у боротьбі з COVID-19, надійність та відповідність статистичної інформації, що надається країнами. Взаємність також повинна враховуватися в кожному конкретному випадку.

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Після огляду, відповідно до рекомендацій щодо поступового скасування тимчасових обмежень для несуттєвих подорожей до ЄС, Рада оновила список країн, з якими обмеження на подорожі мають бути скасовані, – йдеться у повідомленні.

Як передбачено у рекомендаціях Ради, цей перелік переглядатиметься кожні два тижні та оновлюватиметься за необхідності.

До переліку додали:

Азербайджан

Боснія і Герцеговина

Бруней

Вірменія

Канада

Йорданія

Чорногорія

Катар

Молдова

Саудівська Аравія