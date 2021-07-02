До критеріїв, за якими визначається готовність третіх країн для поступового скасування обмежень на подорожі до ЄС входять епідеміологічний стан та загальні зусилля у боротьбі з COVID-19, надійність та відповідність статистичної інформації, що надається країнами. Взаємність також повинна враховуватися в кожному конкретному випадку.
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Після огляду, відповідно до рекомендацій щодо поступового скасування тимчасових обмежень для несуттєвих подорожей до ЄС, Рада оновила список країн, з якими обмеження на подорожі мають бути скасовані, – йдеться у повідомленні.
Як передбачено у рекомендаціях Ради, цей перелік переглядатиметься кожні два тижні та оновлюватиметься за необхідності.
До переліку додали:
- Азербайджан
- Боснія і Герцеговина
- Бруней
- Вірменія
- Канада
- Йорданія
- Чорногорія
- Катар
- Молдова
- Саудівська Аравія
До списку, окрім цих держав, входять також Албанія, Австралія, Ізраїль, Японія, Ліван, Нова Зеландія, Північна Македонія, Руанда, Сербія, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд, США та Китай (на принципах взаємності).
Ці рекомендації стосуються й адміністративних регіонів Китаю Гонконг та Макао, а також Тайваню й Косова. Крім того, жителі Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану повинні розглядатися як мешканці ЄС для цілей цієї рекомендації.
Зазначається, що країни, асоційовані з Шенгеном (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), теж беруть участь у реалізації цієї рекомендації.
Нагадаємо, з 1 липня, Європейський Союз запустив єдині цифрові коронавірусні сертифікати. До системи електронних документів вже приєдналися всі країни ЄС.
Ще раніше сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.
Українські паспорти вакцинації проти коронавірусу погодилися визнати 3 країни.