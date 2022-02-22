Вслед за Бахрейном: еще одна страна Ближнего Востока сняла ограничения для туристов
Источник:ABC News
Власти Иордании приняли решение смягчить COVID-ограничение на въезд иностранцев. Страна заявила, что делает ключевой шаг к возрождению своей критически важной туристической индустрии.
На днях Бахрейн стал первой из стран Ближнего Востока, которая будет впускать иностранных туристов без сертификатов и карантина.
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В Иордании объявили о смягчении ограничений
Так, страна отменила требование ПЦР-теста для всех прибывающих пассажиров. Совет по туризму Иордании заявил, что туристам больше не нужно проходить тест перед въездом в страну или проходить еще один по прибытии.
При этом посетителям придется подписать обязательство пройти тестирование в случае симптомов COVID и пойти на 5-дневную самоизоляцию.
Мы надеемся, что ослабление предыдущих ограничений снова будет способствовать восстановлению туризма в королевстве и облегчит доступ для путешественников, планирующих поездки в Иорданию,
– сказал директор совета по туризму Абед Аль-Раззак Арабиат.
Нововведение начнет действовать с 1 марта 2022 года.
Отмечается, что экономика Иордании в определенной степени зависит от международного туризма и понесла значительный ущерб из-за пандемии.COVID-19 в Иордании: по данным Worldometer, по состоянию на 21 февраля 2022 года в стране выявлено 1 570 907 случаев заражения коронавирусом, из них 13 682 летальных.
Смягчившие ограничения страны: последние новости
- В Латвии вводится трехэтапный план смягчения условий, связанных с пандемией коронавируса;
- Власти Израиля приняли решение открыться для всех туристов, в том числе невакцинированных, при условии двух отрицательных ПЦР-тестов;
- Доминиканская Республика отменила все ограничения и вернулась к допандемической жизни с 17 февраля, а Словения решила последовать этому примеру, и теперь принимает туристов, как раньше – с паспортом и визой;
- Власти Венгрии с 15 февраля изменили правила въезда для туристов, прибывающих в страну авиатранспортом;
- Португалия и Дания разрешили въезд путешественникам с сертификатом вакцинации CoronaVac (Sinovac);
- Литва приняла решение смягчить правила въезда для иностранцев из третьих стран – отменила для них обязательный карантин;
- Также с 15 февраля путешествовать в самую северную страну Африки стало гораздо проще. Речь идет о Тунисе, где был снят ряд ограничений;
- Финляндия и Великобритания отказались от тестов COVID для туристов. Такому же примеру следовала и Франция – отменила тесты для полностью вакцинированных;
- Власти Индии решили пересмотреть правила въезда для иностранцев. Страна упразднила обязательный карантин для прибывших;
- Бельгия также присоединилась к ряду стран, упростивших правила въезда;
- Чехия отменила условие обязательного предъявления сертификата вакцинации или документов о выздоровлении от COVID-19 при посещении общественных мероприятий.