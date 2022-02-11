Новые правила вступят в силу 14 февраля. Соответствующее постановление правительства было обнародовано в четверг.

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Индия отменяет обязательный карантин для иностранцев

Так, с 14 февраля Министерство здравоохранения Индии отменило 7-дневный карантин для прибывающих.

Теперь туристы должны самостоятельно следить за своим здоровьем в течение 14 дней после прибытия и изолироваться в случае симптомов COVID-19.

Международным путешественникам больше не нужно будет сидеть на карантине в течение семи дней или проходить тестирование в аэропорту, если они приезжают из страны риска,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что среди общего количества пассажиров на рейсе только 2% будут избирательно проходить тест на коронавирус. Они смогут покинуть аэропорт сразу после получения отрицательного результата.

Интересно! В эмирате Рас-эль-Хайма полностью покрывают расходы на обсервацию в отеле, если по прибытию у туриста обнаружили положительный результат теста на коронавирус.

Условия, которые останутся в Индии

В то же время обязательными будут сертификаты о вакцинации и результатах тестов на COVID-19. Некоторым путешественникам нужно выполнить оба условия, а другим, в частности, украинцам – достаточно сертификата.

Дополнительно перед поездкой необходимо зарегистрироваться на правительственном портале Air Suvidha.

Также на фоне того, что волна "Омикрона" в стране затихла, правительство, кроме карантина, отменило и повторное тестирование на 8-й день прибытия.

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