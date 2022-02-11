Впрочем, не в каждой стране изоляцию нужно проходить за свой счет. К примеру, в эмирате Рас-эль-Хайма, ОАЭ, полностью покрывают расходы на обсервацию в отеле, забронированном туристом.

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В Рас-эль-Хайме туристу полностью оплачивают отель в случае COVID

По объяснению Департамента развития туризма эмирата, каждый иностранец, прибывший через принимающую компанию или туроператора в отеле Рас-эль-Хаймы, при получении положительного ПЦР-теста, сможет провести карантин в своем гостиничном номере.

То есть, несмотря на то, что наличие страхования для въезда в ОАЭ является обязательным условием, в эмирате Рас-эль-Хайма можно не беспокоиться о надежности вашей страховой компании, и покроет ли она изоляцию.

Эмират предлагает размещение в первоклассных гостиницах Рас-эль-Хаймы, обеспечивая для гостей стопроцентный комфорт и спокойствие, без бремени дополнительных (и непредвиденных) расходов на проживание и лечение во время болезни,

– говорится в сообщении.

Так, Департамент развития туризма Рас-эль-Хайма покрывает все расходы, в частности, проживание и первоначально забронированный план питания, а также, когда необходимо лечение, все расходы в госпитале RAK Hospital. Что касается последнего, то условие действует, если страхование туриста не покрывает такие расходы.

Обратите внимание! Столица ОАЭ несколько изменила правила въезда для туристов. Теперь в Абу-Даби будут впускать только вакцинированных бустерной дозой.

Кроме того, туристам предлагают бонус – ПЦР-тест перед возвращением домой по выгодной цене (65 дирхамов).

Услуга предусматривает поддержку менеджера по работе с клиентами и горячую линию по любым вопросам. Результаты тестирования придется подождать 6 – 12 часов.