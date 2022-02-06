Европейский туристический совет решил провести опрос, чтобы определить, какие страны путешественники планируют посещать в 2022 году.

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Путешествия в ЕС в 2022: опрос среди туристов

По результатам опроса, проведенного властями, 63% бразильцев и 45% американцев хотят посетить страны ЕС в ближайшее время, а 57% китайских респондентов заявили, что посетят их до конца года.

Данные отчета также свидетельствуют о том, что путешествовать в страны Европы намерена младшая возрастная категория. Ожидается, что это будут те, кому 18 – 34 и 35 – 49 лет.

Стремление к далеким поездкам в 2022 году сильнее среди более богатых путешественников, и эта тенденция более заметна среди состоятельных респондентов в США, России и Китае. Между тем в Бразилии доход менее важен, и люди со средним и высоким доходом одинаково относятся к поездкам чуть дальше дома.

– говорится в отчете.

При этом, как утверждают 29% респондентов, основным фактором желания посетить ЕС остается уровень вакцинации в странах. Также влияет знание того, что страна эффективно справляется с пандемией и медицинские протоколы безопасны в местах отдыха.

Какие страны Европы будут выбирать для путешествий

Наиболее предпочтительным направлением для посещения международными респондентами была названа Франция. Большая часть опрошенных предпочла столичные места назначения вместо небольших городов.

Бразильцы заявили, что хотят посетить крупные города, а среди их лучших направлений в ЕС есть:

Португалия (47%)

Франция (41%)

Италия (33%)

Испания (25%)

Германия (19%)

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Лучшими направлениями для канадцев в 2022 году стали:

Франция (32%)

Италия (26%)

Германия (19%)

Американские респонденты также хотят посетить Францию ​​в 2022 году. В след за ними:

Италия (30%)

Испания (21%)

Германия (19%)

В то же время, жители Китая и Японии выделили почти одинаковые страны – Франция (55%), Германия (34%), Дания и Италия (31%).

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