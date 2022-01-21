В прошлом году на территорию Украины въехало почти 4,3 миллиона человек. Об этом заявила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

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Украину посетили более 4 миллионов иностранцев: откуда приезжали

Несмотря на Covid-19 и разные мировые перипетии, люди активно посещали Украину. Всего за 2021 год пересекли границу 4 271 991 миллион иностранцев,

– сообщила Олеськив.

Она подчеркнула, что это на 26,3% больше, чем в 2020 году.

10 стран по количеству иностранцев, въехавших в Украину

Молдова – 1 054 тысячи; Россия – 519 тысяч; Польша – 311 тысяч; Беларусь – 273 тысяч; Румыния – 264 тысяч; Турция – 247 тысяч; Венгрия – 227 тысяч; Германия – 154 тысячи; Израиль – 133 тысячи; США – 103 тысячи.

Что касается стран, не граничащих с Украиной, то в рейтинг попала Турция, Германия, Израиль и США.



Откуда приезжали в Украину больше всего / ГАРТ

Кроме того, глава Гостуризма привела топ-10 стран, граждане которых активно путешествуют в Украину и, прогнозируется, эти показатели будут расти. Речь идет о следующих государствах:

Саудовская Аравия – 56 тысяч; Италия – 56 тысяч; Великобритания – 56 тысяч; Грузия – 49 тысяч; Азербайджан – 48 тысяч; Индия – 48 тысяч; Франция – 39 тысяч; Чехия – 38 тысяч; Словакия – 31 тысяч; Армения – 25 тысяч; Нидерланды – 24 тысячи.

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Полный текст сообщения Марьяны Олеськив в Фейсбук:

BIG DATA 2021

Свежая информация о пересечении украинской границы: кто, куда, откуда и сколько.

ЧАСТЬ 1. ИНОСТРАННЫЕ

Несмотря на Covid-19 и разные мировые перипетии, люди активно посещали Украину. Всего за 2021 год пересекли границу 4,2 миллиона иностранцев. Если точнее – 4,271 миллиона иностранцев. И для самых требовательных – 4 271 991 иностранцев.

Это на 26.3% больше, чем в 2020 году.

ТОП-10 "самых многочисленных" вас не удивит. Почти. Это наши близкие соседи, а также те, чьему сердцу, надеюсь, близка Украина.

Числа округлены для удобства (если вдруг нужно с точностью к человеку – обращайтесь): Молдова – 1054 тысяч, Россия – 519 тысяч, Польша – 311 тысяч, Беларусь – 273 тысяч, Румыния – 264 тысяч, Турция – 247 тысяч, Венгрия – 227 тысяч, Германия – 154 тысячи, Израиль – 133 тысячи, США – 103 тысячи.

Среди стран, не граничащих с Украиной, в ТОП вошли Турция, Германия, Израиль и США. А единственный сосед, которого нет в списке – Словакия (но она появится чуть ниже).

ТОП-10 тех, кто активно проявляет интерес к Украине и чьи показатели, по прогнозам, будут расти: Саудовская Аравия – 56 тысяч, Италия – 56 тысяч, Великобритания – 56 тысяч, Грузия – 49 тысяч, Азербайджан – 48 тысяч, Индия – 48 тысяч, Франция – 39 тысяч, Чехия – 38 тысяч, Словакия – 31 тысяча, Армения – 25 тысяч, Нидерланды – 24 тысячи.

Сразу подчеркну: горжусь работой всех органов государственной власти, благодаря которой Украина впервые в истории наблюдала значительный поток гостей из Саудовской Аравии. Это только начало.

Отдельно подчеркну активное взаимодействие с Украиной дружественных нам стран Балтии: Литва – 36 тысяч, Латвия – 22 тысячи, Эстония – 11 тысяч.

На этом ТОПы не завершились.

Больше всего поздравляю одиноких путешественников, преодолевших далекий и нелегкий путь в Украину: Пуэрто-Рико – 1 человек, Сен-Пьер и Микелон – 1 человек, Макао – 1 человек.

В общем, учитывая объективные реалии нашего времени – не самый плохой год.

Безгранично благодарна Государственной пограничной службе Украины за профессионализм, плодотворное сотрудничество.

Ожидайте второй части данных – об украинцах и их туристических путешествиях по всему миру. Вскоре.