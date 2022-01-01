Начальник Управления туризма и продвижений КГГА Марина Радова заявила, что Киев значительно выигрывает по сравнению с мировым туристическим сектором.

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Из каких стран приехало самое большое количество туристов

Эксперты смогли высчитать статистические данные по посещению иностранцами столицы Украины. Так, удалось выяснить, что наибольший наплыв путешественников в Киев идет из:

По словам Марины Радовой, столица Украины очень популярна среди иностранцев из-за удобного расположения, высококачественного уровня предоставления услуг, конкурентоспособной ценовой политики и доступного многопланового отдыха в соответствии с предпочтениями каждого туриста.

Киев является известной историко-культурной ячейкой, вызывающей интерес туристов со всего мира. Кроме того, важным аспектом, привлекающим внимание туристов, является надлежащий уровень безопасности,

– подчеркнула экспертка.

Также сообщается, что в Киеве круглосуточно функционируют лаборатории, где можно сдать ковид-тест, а в случае ухудшения самочувствия медики оказывают путешественникам квалифицированную неотложную помощь.