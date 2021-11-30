Агентство уточнило, что на территории Украины они потратили около 100 миллионов долларов. В основе расчетов данные о минимальных затратах одного туриста во время поездки.

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Почему Украина стала популярной среди туристов из Саудовской Аравии

ГАРТ утверждает, что существует несколько факторов, которые обусловили такой наплыв. Это, в частности, промокампаний на рынке Саудовской Аравии, проведенные накануне. Агентство отмечает, что их стоимость составила 120 тысяч долларов. Еще 26 тысяч долларов Украина потратила на проведение промо-туров.

На украинский рынок в мае этого года вышел лоукостер Саудовской Аравии / Фото postfactum

Кроме того, интерес к Украине подогрело открытие прямого авиасообщения между странами. На украинский рынок в мае этого года вышел ведущий лоукостер Саудовской Аравии "Flynas". С Украины полеты совершает компания "SkyUp".

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Туристическая отрасль до сих пор страдает из-за COVID-19

Несмотря на прирост туристов из Саудовской Аравии, ГАРТ зафиксировало значительное снижение интереса Украины со стороны Европы. Так, за первое полугодие 2021 года количество туристов снизилось на 31,54% – до 1 миллиона 424,47 тысячи человек. Доля европейских путешественников сократилась до 70,4% с 80% за аналогичный период 2020 года, в то время как доля туристов из Азии выросла с 10,3% до 24,4%.