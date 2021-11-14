Количество иностранных гостей выросло на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства по развитию туризма Украины.
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Можно отметить рост потоков иностранцев в Украину на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года. В течение 2021 года в Украину приехало более 3 миллионов иностранцев,
– говорится в сообщении.
Также отмечается, что в этот период произошла переориентация основных туристических рынков для Украины.
По состоянию на октябрь 2021 года Украину посетили 70% европейцев, 25,5% туристов из стран Азии, 3% из Северной Америки, 1,4% из стран Африки, 0,6% и 0,2% из Океании и Южной Америки соответственно.
15 стран, из которых въехало в Украину больше всего туристов:
- Молдова – 744 630 (+125,4%);
- Россия – 411 373 (+128,3%);
- Польша – 209 039 (+78,2%);
- Румыния – 200 370 (+107,4%);
- Беларусь – 199 553 (+4,7%);
- Турция – 171 955 (91,4%);
- Венгрия – 152 390 (+56,8%);
- Германия – 111 675 (+181,1%);
- Израиль – 96 250 (+321,9%);
- США – 81 581 (+290,6%);
- Саудовская Аравия – 48 660 (+24 475,8%);
- Италия – 39 499 (+181,8%);
- Великобритания – 37 384 (+146,1%);
- Индия – 34 947 (117,8%);
- Азербайджан – 33 410 (+202,3%).
Из каких стран приезжает в Украину больше всего туристов / ГАРТ