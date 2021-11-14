Количество иностранных гостей выросло на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства по развитию туризма Украины.

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Можно отметить рост потоков иностранцев в Украину на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года. В течение 2021 года в Украину приехало более 3 миллионов иностранцев,

– говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этот период произошла переориентация основных туристических рынков для Украины.

По состоянию на октябрь 2021 года Украину посетили 70% европейцев, 25,5% туристов из стран Азии, 3% из Северной Америки, 1,4% из стран Африки, 0,6% и 0,2% из Океании и Южной Америки соответственно.

15 стран, из которых въехало в Украину больше всего туристов: