Однак є ті, що користуються популярністю найбільше, зокрема у жовтні. Про це свідчать дані аеропорту "Бориспіль".
Читайте також Lonely Planet назвав найкращі напрямки для подорожей у 2022 році: повний перелік
Куди найчастіше літали українці у жовтні
За даними аеропорту "Бориспіль", у жовтні 2021 року там обслужили 1 031 111 пасажирів, з них 653 540 – пасажири регулярних рейсів, 377 571 – нерегулярних.
У порівнянні з показниками жовтня 2019 року пасажиропотік відновився на 71%.
В трійці найпопулярніших міжнародних напрямків серед пасажирів КBP у жовтні: Туреччина та Єгипет, також до трійки лідерів потрапила Німеччина,
– йдеться у повідомленні.
Так, до цих країн вирушили 51% від загальної кількості пасажирів аеропорту Бориспіль.
10 найпопулярніших напрямків
- Анталія;
- Шарм-ель-Шейх;
- Хургада;
- Стамбул;
- Амстердам;
- Дубай;
- Тель-Авів;
- Барселона;
- Анкара;
- Відень.
Водночас загальний туристичний потік аеродрому за 9 місяців 2021 року виріс на 61% в порівнянні з аналогічним періодом 2019-го.