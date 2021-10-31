Прогнозується, що у новому, 2022 році, туристична індустрія відновиться майже повністю, принаймні для вакцинованих мандрівників. Тому видання Lonely Planet вирішило дати нам замислитися, або хоча б помріяти, куди варто вирушити вже наступного року.

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Названо найкращі напрямки для подорожей у 2022 році

Сервіс для подорожей Lonely Planet склав список найпопулярніших туристичних напрямків на 2022 рік, зокрема найкращих країн, регіонів та міст.

Цей перелік сервіс подає у книзі "Lonely Planet Best in Travel 2022".

Після вимушеної перерви настав час зняти з полички ці довго відкладені плани подорожей і втілити їх у реальність,

– заявив Том Холл, віцепрезидент Lonely Planet з питань досвіду.

Він додав, що списки славлять світ у всьому його дивовижному привабливому різноманітті.

10 найпопулярніших країн у 2022-му Острови Кука; Норвегія; Маврикій; Беліз; Словенія; Ангілья; Оман; Непал; Малаві; Єгипет.

Найкращі регіони для туриста у 2022-му Вест-фьорди, Ісландія; Західна Вірджинія, США; Сішуанбаньна-Дайська автономна префектура, Китай; Лінія узбережжя Кента, Велика Британія; Пуерто-Рико, США; Сікоку, Японія; Пустеля Атакама, Чилі; Мальовничий край (The Scenic Rim), Австралія; Острів Ванкувер, Канада; Бургундія, Франція.

10 must-visit міст у 2022-му