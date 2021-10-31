Прогнозується, що у новому, 2022 році, туристична індустрія відновиться майже повністю, принаймні для вакцинованих мандрівників. Тому видання Lonely Planet вирішило дати нам замислитися, або хоча б помріяти, куди варто вирушити вже наступного року.

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Названо найкращі напрямки для подорожей у 2022 році

Сервіс для подорожей Lonely Planet склав список найпопулярніших туристичних напрямків на 2022 рік, зокрема найкращих країн, регіонів та міст.

Цей перелік сервіс подає у книзі "Lonely Planet Best in Travel 2022".

Після вимушеної перерви настав час зняти з полички ці довго відкладені плани подорожей і втілити їх у реальність,
– заявив Том Холл, віцепрезидент Lonely Planet з питань досвіду.

Він додав, що списки славлять світ у всьому його дивовижному привабливому різноманітті.

10 найпопулярніших країн у 2022-му

  1. Острови Кука;
  2. Норвегія;
  3. Маврикій;
  4. Беліз;
  5. Словенія;
  6. Ангілья;
  7. Оман;
  8. Непал;
  9. Малаві;
  10. Єгипет.

Найкращі регіони для туриста у 2022-му

  1. Вест-фьорди, Ісландія;
  2. Західна Вірджинія, США;
  3. Сішуанбаньна-Дайська автономна префектура, Китай;
  4. Лінія узбережжя Кента, Велика Британія;
  5. Пуерто-Рико, США;
  6. Сікоку, Японія;
  7. Пустеля Атакама, Чилі;
  8. Мальовничий край (The Scenic Rim), Австралія;
  9. Острів Ванкувер, Канада;
  10. Бургундія, Франція.

10 must-visit міст у 2022-му

  1. Окленд, Нова Зеландія;
  2. Тайбей, Тайвань;
  3. Фрайбург, Німеччина;
  4. Атланта, США;
  5. Лагос, Нігерія;
  6. Нікосія / Лефкосія, Кіпр;
  7. Дублін, Ірландія;
  8. Меріда, Мексика;
  9. Флоренція, Італія;
  10. Кьонджу, Південна Корея.

Отож, плануйте мандрівку, й вносьте ці напрямки у свої маршрути!