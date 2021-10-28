Щоб отримати насолоду від приголомшливих пейзажів, потрібно відвідати безліч місць в Україні. Однак є ті, що в цей період року – найяскравіші.

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7 локацій України, які слід відвідати цієї осені

Озеро Синевир

Де: Міжгірський район, Закарпатська область

Одне із 7 див України, яке виникло понад 10 тисяч років тому. Синевир вважається найбільшим й одним з найкрасивіших озер Карпат.

Синевирське озеро розташоване на висоті понад 900 метрів. Глибина коливається від 10 до 12 метрів, подекуди сягає 24 метрів, але через прозорість води виникає оманливе враження, що дно – зовсім близько.



Синевир / Фото з інстаграму @mariya_melnyk

Загадковість цього місця зачарує назавжди, а осінні барви додадуть ще більше магії – вам закортить дізнатися всі таємниці Морського ока.

Тунель кохання

Де: селище Клевань, Рівненська область

Це одна з найцікавіших та найпопулярніших пам'яток України. Насправді тунель є частиною залізничного полотна, яким й досі курсують потяги. Завдяки тому, що під час руху потяги обламують маленькі гілочки, тунель має гарну форму овалу.

Кажуть, якщо хочете знайти кохання – варто лише попросити, стоячи у цьому місці.



Осінній тунель кохання / Фото з інстаграму @sergey_polyushko

Мальовничість цього місця настільки сильно вразила японського режисера Акійоші Імазакі, що він зняв тут повнометражний фільм, який може дивитися увесь світ.

Таємничий мисливський будинок

Де: село Збруї, Львівська область

Крихітний острівець з будиночком став окрасою мисливських угідь державного підприємства Мисливське господарство "Стир". Це не надто відоме місце, а даремно. Уявіть, які фото тут виходять, зокрема й зараз. Хоча б задля цього варто сюди приїхати.



Мисливський будиночок у Збруї / Фото з інстаграму @klio.eterna

На території ви зможете прогулятися сосновим лісом, відпочити біля озера, подивитися на диких кабанів та фазанів.

Тустань

Де: село Урич, Львівська область

Це одне з найвідоміших туристичних місць у Львівській області, й не тільки восени. На скелях збереглись петрогліфи – висічені в камені малюнки, що зображують Сонце, тварин, людей та інші символи.



Тустань восени / Фото з інстаграму @klio.eterna

Грандіозні панорами, які відкриваються з висоти урицьких скель, варті того, щоб забратися на самий верх фортеці довгими і виткими дерев'яними сходами.

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Рибальський будиночок

Де: село Старий Солотвин, Житомирська область

Мальовничий Острів кохання, так звуть цю місцину, виглядає по-справжньому казково, а невелика дерев'яна хатина надає йому особливої загадковості.

Туристи називають цю хатину рибальським будиночком. Локацію неодмінно слід внести у свій маршрут, особливо восени – просто подивіться на ці кольори!



Рибальський будиночок / Фото з інстаграму @den_belitsky

Станція "Памір"

Де: гора Томнатик, Українські Карпати

Нині закинута радіолокаційна база на вершині гори Томнатик, яка має висоту 1 565 метрів. Колись це був цілком таємний об'єкт. Сьогодні ж сюди водять туристів.

Кажуть, гірський пейзаж особливо вражає вранці, коли вершину вкриває туман і, як не дивно, ввечері, коли величезні білі куполи під зоряним небом.



Станція "Памір" / Фото з інстаграму @bolharov

А ще саме тут Джамала знімала відеокліп на пісню "1944", що перемогла в пісенному конкурсі Євробачення у 2016 році.

Дземброня

Де: село Дземброня, Івано-Франківська область

Найбільш високогірне село нашої країни. Тиша, чисте гірське повітря, розкішні види, ліси, полонини – це і не тільки приваблює до села Дземброня туристів буквально з усієї України.



Село Дземброня / Фото з інстаграму @sergiystepanenko

Його не можна порівняти ні з чим, адже воно ні на що не схоже. Сюди їдуть люди в пошуках істини, спокою та абсолютної краси.

Це далеко не всі локації, які слід відвідати в Україні восени, але точно ті, що варті вашої уваги!