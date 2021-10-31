Прогнозируется, что в новом, 2022 году, туристическая индустрия восстановится почти полностью, по крайней мере, для вакцинированных путешественников. Поэтому издание Lonely Planet решило дать нам задуматься или хотя бы помечтать, куда стоит отправиться уже в следующем году.

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Названы лучшие направления для путешествий в 2022 году

Сервис для путешествий Lonely Planet составил список самых популярных туристических направлений на 2022 год, включая лучшие страны, регионы и города.

Этот перечень сервис представляет в книге "Lonely Planet Best in Travel 2022".

После вынужденного перерыва пора снять с полки эти долго отложенные планы путешествий и воплотить их в реальность,

– заявил Том Холл, вице-президент Lonely Planet по опыту.

Он добавил, что списки славят мир во всем его удивительном привлекательном разнообразии.

10 самых популярных стран в 2022 году

Острова Кука; Норвегия; Маврикий; Белиз; Словения; Ангилья; Оман; Непал; Малави; Египет.

Лучшие регионы для туриста в 2022-м

Вест-фьорды, Исландия; Западная Вирджиния, США; Сишуанбаньна-Дайская автономная префектура, Китай; Линия побережья Кента, Великобритания; Пуэрто-Рико, США; Сикоку, Япония; Пустыня Атакама, Чили; Живописный край (The Scenic Rim), Австралия; Остров Ванкувер, Канада; Бургундия, Франция.

10 must-visit городов в 2022-м

Окленд, Новая Зеландия; Тайбэй, Тайвань; Фрайбург, Германия; Атланта, США; Лагос, Нигерия; Никосия / Лефкосия, Кипр; Дублин, Ирландия; Мерида, Мексика; Флоренция, Италия; Кёнджу, Южная Корея.

Итак, планируйте путешествие и вносите эти направления в свои маршруты!

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