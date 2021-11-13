Однако, есть те, что пользуются популярностью больше всего, в частности в октябре. Об этом свидетельствуют данные аэропорта "Борисполь".

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Куда чаще всего летали украинцы в октябре

По данным аэропорта "Борисполь", в октябре 2021 года там обслужили 1 031 111 пассажиров, из них 653 540 – пассажиры регулярных рейсов, 377 571 – нерегулярных.

По сравнению с показателями октября 2019 пассажиропоток восстановился на 71%.

В тройке самых популярных международных направлений среди пассажиров КBP в октябре: Турция и Египет, также в тройку лидеров попала Германия,

– говорится в сообщении.

Так, в эти страны отправились 51% от общего количества пассажиров аэропорта Борисполь.

10 самых популярных направлений

Анталия;

Шарм-эль-Шейх;

Хургада;

Стамбул;

Амстердам;

Дубай;

Тель-Авив;

Барселона;

Анкара;

Вена.

В то же время, общий туристический поток аэродрома за 9 месяцев 2021 года вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Обратите внимание! Евросоюз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка". Однако, пускать ли украинцев, каждая страна решает индивидуально. О том, какие государства остаются открытыми – читайте в материале!