Кількість іноземних гостей зросла на 12,6% у порівнянні з першими трьома кварталами 2020 року. Про це свідчать дані Державного агентства розвитку туризму України.
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Можна відмітити ріст потоків іноземців до України на 12,6% в порівнянні з першими трьома кварталами 2020 року. Протягом 2021 року до України приїхало понад 3 мільйони іноземців,
– йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за цей період відбулася переорієнтація основних туристичних ринків для України.
Станом на жовтень 2021 року Україну відвідали 70% європейців, 25,5% туристів з країн Азії, 3% – з Північної Америки, 1,4% з країн Африки, 0,6% та 0,2% з Океанії та Південної Америки відповідно.
15 країн, з яких в'їхало до України найбільше туристів:
- Молдова – 744 630 (+125,4%);
- Росія – 411 373 (+128,3%);
- Польща – 209 039 (+78,2%);
- Румунія – 200 370 (+107,4%);
- Білорусь – 199 553 (+4,7%);
- Туреччина – 171 955 (91,4%);
- Угорщина – 152 390 (+56,8%);
- Німеччина – 111 675 (+181,1%);
- Ізраїль – 96 250 (+321,9%);
- США – 81 581 (+290,6%);
- Саудівська Аравія – 48 660 (+24 475,8%);
- Італія – 39 499 (+181,8%);
- Велика Британія – 37 384 (+146,1%);
- Індія – 34 947 (117,8%);
- Азербайджан – 33 410 (+202,3%).
З яких країн приїжджає до України найбільше туристів / ДАРТ