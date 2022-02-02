Наличие фотокамеры в смартфоне и интернета позволяет поделиться своими приключениями со своими близкими и подписчиками в социальных сетях. Ведь если человек не опубликовал фотографии своего путешествия в интернете, можно считать, что он нигде и не был.
Это интересно На лыжи в феврале: лучшие горнолыжные курорты Львовщины
На сайте Sightsmap создали тепловую карту на основе сервиса фотографий Panoramio, который интегрирован в Google maps. Эта карта показывает города, которые нравятся людям, на основе количества фотографий в каждом городе в мире. В самых горячих местах есть маркеры, связывающие между собой фотографии, просмотр улиц, википедию, wikivoyage, foursquare и статьи Google plus.
Города, которые больше всего фотографируют в мире / Фото скриншот сайта Sightsmap
Кроме того, список самых популярных городов на нашей планете можно составлять по геотегам на фотографиях, публикуемых в соцсетях.
5 городов, которые больше всего фотографируют на планете
1. Нью-Йорк
Нью-Йорк / Фото Тата Шаргородская
2. Рим
Рим / Фото Ольга Кричинская
3. Барселона
Барселона / Фото Тата Шаргородская
4. Париж
Париж / Фото Тата Шаргородская
5. Стамбул
Стамбул / Фото Тата Шаргородская