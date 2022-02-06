Європейська туристична рада вирішила провести опитування, щоб визначити, які країни мандрівники планують відвідувати у 2022 році.

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Подорожі до ЄС у 2022: опитування серед туристів

За результатами опитування, проведеного владою, 63% бразильців і 45% американців хочуть відвідати країни ЄС вже найближчим часом, а 57% китайських респондентів заявили, що відвідають їх до кінця року.

Дані звіту також свідчать про те, що подорожувати до країн Європи більше має намір молодша вікова категорія. Очікується, що це будуть ті, кому 18 – 34 та 35 – 49 років.

Прагнення до далеких поїздок у 2022 році сильніше серед заможніших мандрівників, і ця тенденція помітніша серед заможних респондентів у США, Росії та Китаї. Тим часом у Бразилії дохід менш важливий, і люди із середнім і високим доходом однаково ставляться до поїздок трохи далі від дому,

– йдеться у звіті.

При цьому, як стверджують 29% респондентів, основним фактором для бажання відвідати ЄС залишається рівень вакцинації у країнах. Також впливає знання того, що країна ефективно справляється з пандемією та медичні протоколи безпечні у місцях відпочинку.

Які країни Європи обиратимуть для подорожей

Найбільш бажаним напрямком для відвідування міжнародними респондентами була названа Франція. Більша частина опитаних надала перевагу столичним місцям призначення замість невеликих міст.

Бразильці заявили, що хочуть відвідати великі міста, а серед їхніх найкращих напрямків в ЄС є:

Португалія (47%)

Франція (41%)

Італія (33%)

Іспанія (25%)

Німеччина (19%)

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Найкращими напрямками для канадців у 2022 році стали:

Франція (32%)

Італія (26%)

Німеччина (19%)

Американські респонденти також бажають відвідати Францію у 2022 році. У слід за ними:

Італія (30%)

Іспанія (21%)

Німеччина (19%)

Водночас жителі Китаю та Японії виділили майже однакові країни – Франція (55%), Німеччина (34%), Данія та Італія (31%).

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