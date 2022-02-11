Нові правила набудуть чинності 14 лютого. Відповідну постанову уряду було оприлюднено в четвер.
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Індія скасовує обов'язковий карантин для іноземців
Так, з 14 лютого Міністерство охорони здоров'я Індії скасувало 7-денний карантин для тих, хто прибуває.
Відтепер туристи мають самостійно стежити за своїм здоров'ям впродовж 14 днів після прибуття та ізолюватися у разі симптомів COVID-19.
Міжнародним мандрівникам більше не потрібно буде сидіти на карантині протягом семи днів або проходити тестування в аеропорту, якщо вони приїжджають з країни ризику,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед загальної кількості пасажирів на рейсі лише 2% вибірково проходитимуть тест на коронавірус. Вони зможуть залишити аеропорт одразу після отримання негативного результату.
Умови, які залишаться чинними в Індії
Водночас обов'язковими й надалі будуть сертифікати про вакцинацію та результати тестів на COVID-19. Деяким мандрівникам потрібно виконати обидві умови, а іншим, зокрема, українцям, – достатньо лише сертифікату.
Додатково перед поїздкою потрібно зареєструватися на урядовому порталі Air Suvidha.
Також на тлі того, що хвиля "Омікрону" в країні затихла, уряд, крім карантину, скасував й повторне тестування на восьмий день прибуття.
COVID-19 в Індії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 11 лютого 2022 року в Індії виявлено 42 536 137 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 507 208 летальних;
- Водночас 41 331 158 осіб побороли хворобу.