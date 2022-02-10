Починаючи від 10 лютого 2022 року, більше не потрібен медичний COVID-сертифікат для входу в бари, ресторани, кафе та перукарні, а також на спортивні та культурні заходи.

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Чехія скасувала ряд обмежень: що варто знати туристам

Прем'єр-міністр країни Петро Фіала заявив, що його уряд скасує додаткові заходи щодо боротьби з коронавірусом наприкінці лютого. Точний термін залежить від інтенсивності поширення коронавірусу.

Абсолютна більшість обмежень щодо коронавірусу буде знята до 1 березня,

– заявив Фіала.

Водночас міністр охорони здоров'я Властиміл Валек оголосив про зняття обмежень на відвідування громадських та культурних закладів. Так, з 19 лютого на концерти, спортивні змагання та інші заходи з сидячими місцями буде допущено до 5 000 осіб. Раніше влада встановила обмеження на 1 000 відвідувачів. Для інших зборів ліміт збільшиться зі 100 до 500 осіб.

Раніше уряд ухвалив рішення про скасування обов'язкового тестування на коронавірус у школах та компаніях.

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