Начиная с 10 февраля 2022 года, больше не нужен медицинский COVID-сертификат для входа в бары, рестораны, кафе и парикмахерские, а также спортивные и культурные мероприятия.

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Чехия отменила ряд ограничений: что следует знать туристам

Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что его правительство отменит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом в конце февраля. Точный термин зависит от интенсивности распространения коронавируса.

Абсолютное большинство ограничений по коронавирусу будет снято до 1 марта,

– заявил Фиала.

В то же время министр здравоохранения Властимил Валек объявил о снятии ограничений на посещение общественных и культурных заведений. Так, с 19 февраля на концерты, спортивные соревнования и другие мероприятия с сидячими местами будут допущены до 5 000 человек. Ранее власти установили ограничения на 1000 посетителей. Для других сборов лимит увеличится со 100 до 500 человек.

Ранее правительство приняло решение об отмене обязательного тестирования на коронавирус в школах и компаниях.

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