На днях Бахрейн стал первой из стран Ближнего Востока, которая будет впускать иностранных туристов без сертификатов и карантина.

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В Иордании объявили о смягчении ограничений

Так, страна отменила требование ПЦР-теста для всех прибывающих пассажиров. Совет по туризму Иордании заявил, что туристам больше не нужно проходить тест перед въездом в страну или проходить еще один по прибытии.

При этом посетителям придется подписать обязательство пройти тестирование в случае симптомов COVID и пойти на 5-дневную самоизоляцию.

Мы надеемся, что ослабление предыдущих ограничений снова будет способствовать восстановлению туризма в королевстве и облегчит доступ для путешественников, планирующих поездки в Иорданию,

– сказал директор совета по туризму Абед Аль-Раззак Арабиат.

Нововведение начнет действовать с 1 марта 2022 года.

Отмечается, что экономика Иордании в определенной степени зависит от международного туризма и понесла значительный ущерб из-за пандемии.

COVID-19 в Иордании: по данным Worldometer, по состоянию на 21 февраля 2022 года в стране выявлено 1 570 907 случаев заражения коронавирусом, из них 13 682 летальных.

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