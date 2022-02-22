Так, страна отменила требование ПЦР-теста для всех прибывающих пассажиров. Совет по туризму Иордании заявил, что туристам больше не нужно проходить тест перед въездом в страну или проходить еще один по прибытии.
При этом посетителям придется подписать обязательство пройти тестирование в случае симптомов COVID и пойти на 5-дневную самоизоляцию.
Мы надеемся, что ослабление предыдущих ограничений снова будет способствовать восстановлению туризма в королевстве и облегчит доступ для путешественников, планирующих поездки в Иорданию, – сказал директор совета по туризму Абед Аль-Раззак Арабиат.
Нововведение начнет действовать с 1 марта 2022 года.
Отмечается, что экономика Иордании в определенной степени зависит от международного туризма и понесла значительный ущерб из-за пандемии.