В стране вводится трехэтапный план смягчения условий, связанных с пандемией коронавируса. Его предложило Министерство здравоохранения.

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Латвия смягчает карантинные ограничения

Прогнозируется, что в конце февраля количество случаев заболевания коронавирусом снизится, поэтому Минздрав предложил смягчить карантин с 1 марта. Так, будут приняты следующие меры:

снова откроют ночные клубы;

отменят ограничения на время работы заведений;

количество человек на мероприятиях, в общественных местах и ​​спортзалах – будет не ограничено.

Также с 1 марта, в частности, изменят и правила въезда.

Разрешен необязательный въезд со всех стран с сертификатом Covid-19 или отрицательным тестом на Covid-19 без требования самоизоляции и обязательного заполнения Covidpass,

– говорится в сообщении.

Страны не будут больше делиться на категории – приезжать позволят всем при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата теста.

Другие ограничения планируют снять с 1 апреля, если ситуация будет под контролем и не произойдет новая вспышка заражения COVID-19.

COVID-19 в Латвии: По данным Worldometer, по состоянию на 18 февраля 2022 года в стране обнаружен 556 891 случай заражения коронавирусом, из них 5 073 летальных.

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