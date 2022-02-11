Так, вакцинированным туристам разрешили не сдавать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, а непривитым – больше не нужно соблюдать карантин после прибытия в страну.

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Какие правила будут действовать для туристов

На основании рекомендаций Научного комитета Туниса по поводу эпидемиологической ситуации, было принято решение с 15 февраля разрешить привитым иностранным туристам старше 18 лет посещать республику без ПЦР-теста при предъявлении сертификата вакцинации от коронавируса,

– говорится в сообщении.

В то же время непривитые туристы теперь могут приехать в страну с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 48 часов до вылета или экспресс-тестом, пройденным за 24 часа. От тестов освобождены дети до 6 лет. Результат теста должен быть на английском языке и с QR-кодом на бланке.

Согласно новым правилам, невакцинированные путешественники больше не должны проходить 10-дневный карантин по прибытии в страну. Вместе с тем в аэропорту начнет дежурить комиссия, которая будет проводить выборочное тестирование. В случае положительного результата, путешественника направят на самоизоляцию в заранее забронированном отеле. Время карантина в этом случае сократится до 7 дней.

Важно и то, что во всех регионах страны отменен ночной комендантский час, действовавший в Тунисе с 13 января. Запрет на публичные мероприятия продлится 17 февраля, а для посещения общественных мест, госучреждений и больниц понадобится сертификат вакцинации.

Обратите внимание! Въезд в Тунис в составе туристических групп безвизовый. На въезде в страну придется предъявить загранпаспорт, срок действия которого должен быть не менее 3 месяцев, а также заполнить иммиграционную карту. В случае личного визита необходимо оформить обычную визу.

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