Так, вакцинованим туристам дозволили не здавати ПЛР-тест за 72 години до вильоту, а нещепленим – більше не потрібно дотримуватися карантину після прибуття в країну.

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Які правила діятимуть для туристів

На підставі рекомендацій Наукового комітету Тунісу з приводу епідеміологічної ситуації, було прийнято рішення з 15 лютого дозволити щепленим іноземним туристам старше 18 років відвідувати республіку без ПЛР-тесту за умови пред'явлення сертифікату вакцинації від коронавірусу,

– йдеться у повідомленні.

Водночас нещеплені туристи тепер можуть приїхати в країну з негативним ПЛР-тестом, зробленим за 48 годин до вильоту, або експрес-тестом, пройденим за 24 години. Від тестів звільнені діти до 6 років. Результат тесту повинен бути англійською мовою з QR-кодом на бланку.

Згідно з новими правилами, невакциновані мандрівники більше не повинні проходити 10-денний карантин після прибуття в країну. Разом з тим, в аеропорті чергуватиме комісія, яка проводитиме вибіркове тестування. У разі позитивного результату, мандрівника спрямують на самоізоляцію у заздалегідь заброньованому готелі. Час карантину в такому разі скоротиться до 7 днів.

Важливо й те, що у всіх регіонах країни скасовано нічну комендантську годину, яка діяла в Тунісі з 13 січня. Заборона на публічні заходи триватиме 17 лютого, а для відвідування громадських місць, держустанов та лікарень знадобиться сертифікат вакцинації.

Зверніть увагу! В'їзд в Туніс в складі туристичних груп безвізовий. На в’їзді в країну доведеться пред’явити закордонний паспорт, термін дії якого повинен бути не менше 3 місяців, а також заповнити імміграційну картку. У разі приватного візиту необхідно оформити звичайну візу.

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