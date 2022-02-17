Страна вернулась к допандемической жизни с 17 февраля 2022 года. Об этом объявил президент республики Луис Абинадер.

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Доминиканская Республика отменила все карантинные ограничения

Теперь не потребуют COVID-сертификаты для посещения заведений и других общественных мест. Соблюдать социальную дистанцию ​​и масочный режим не придется.

Такие меры, как использование маски, необходимость предъявления вакцинации сертификата для доступа во все места или ограничения в общественных местах отныне являются личной ответственностью каждого из нас. После этого долгого сражения мы начали восстанавливать нашу свободу,

– заявил Абинадер.

По его словам, страна Карибского бассейна "заслуживает и нуждается в эмоциональном восстановлении" путем окончательной отмены мер по COVID-19.

При этом президент подчеркнул, что, несмотря на снятие ограничений, власти будут продолжать пропаганду вакцинации населения, но заставлять делать прививки не планируют.

Обратите внимание! По данным МИД Украины, украинские туристы могут попасть в Доминиканскую Республику без каких-либо ограничений. Необходимо только заполнить специальную электронную форму.

Такое решение было принято на фоне уменьшения ежедневного количества случаев COVID-19 за последний месяц. Так, по состоянию на 17 февраля 2022 года в Доминикане выявлено 570 636 случаев заражения коронавирусом, из них 4 351 летальный.

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