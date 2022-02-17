Страна вернулась к допандемической жизни с 17 февраля 2022 года. Об этом объявил президент республики Луис Абинадер.
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Доминиканская Республика отменила все карантинные ограничения
Теперь не потребуют COVID-сертификаты для посещения заведений и других общественных мест. Соблюдать социальную дистанцию и масочный режим не придется.
Такие меры, как использование маски, необходимость предъявления вакцинации сертификата для доступа во все места или ограничения в общественных местах отныне являются личной ответственностью каждого из нас. После этого долгого сражения мы начали восстанавливать нашу свободу,
– заявил Абинадер.
По его словам, страна Карибского бассейна "заслуживает и нуждается в эмоциональном восстановлении" путем окончательной отмены мер по COVID-19.
При этом президент подчеркнул, что, несмотря на снятие ограничений, власти будут продолжать пропаганду вакцинации населения, но заставлять делать прививки не планируют.
Такое решение было принято на фоне уменьшения ежедневного количества случаев COVID-19 за последний месяц. Так, по состоянию на 17 февраля 2022 года в Доминикане выявлено 570 636 случаев заражения коронавирусом, из них 4 351 летальный.
Другие страны, смягчившие ограничения: последние новости
- Власти Венгрии с 15 февраля изменили правила въезда для туристов, прибывающих в страну авиатранспортом;
- Португалия и Дания разрешили въезд путешественникам с сертификатом вакцинации CoronaVac (Sinovac);
- Литва приняла решение смягчить правила въезда для иностранцев из третьих стран – отменила для них обязательный карантин;
- Также с 15 февраля путешествовать в самую северную страну Африки стало гораздо проще. Речь идет о Тунисе, где был снят ряд ограничений;
- Финляндия и Великобритания отказались от тестов COVID для туристов. Такому же примеру следовала и Франция – отменила тесты для полностью вакцинированных;
- Власти Индии решили пересмотреть правила въезда для иностранцев. Страна упразднила обязательный карантин для прибывших.
- Чехия отменила условие обязательного предъявления сертификата вакцинации или документов о выздоровлении от COVID-19 при посещении общественных мероприятий.