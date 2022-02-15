Об этом сообщается на официальных сайтах правительств Португалии и Дании. Собрали самое важное об обновленных условиях въезда.

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Португалия: условия въезда

Для въезда в Португалию необходимо:

предоставить сертификат о полном курсе прививки или сертификат о выздоровлении (европейский сертификат или украинский цифровой сертификат с QR кодом, при условии, что прошло более 14 дней после последней дозы прививки):

о полном курсе прививки или сертификат о выздоровлении (европейский сертификат или украинский цифровой сертификат с QR кодом, при условии, что прошло более 14 дней после последней дозы прививки): заполнить специальную форму (после осуществления "check-in" на рейс, но до посадки в самолет)

Среди вакцин, признанных Португалией:

AstraZeneca,

Moderna,

Pfizer,

Janssen,

Sinopharm (Vero Cell),

Sinovac (Coronavac),

Bharat Biotech International (Covaxin),

Verity Pharmaceuticals, Fiocruz, R-Pharm.

Дания: условия въезда

Дания разрешила въезд туристам, которые вакцинировались CoronaVac / Фото Pexels

С 1 февраля 2022 года все граждане, въезжающие в Данию и полностью вакцинированные или ранее переболевшие коронавирусным заболеванием, освобождаются от необходимости сдачи скоростного или ПЦР теста перед прибытием в Данию (посадкой на самолет).

Список вакцин, которые признает Дания:

Pfizer BioNTech (Comirnaty),

Johnson & Johnson – Janssen Pharmaceutical (COVID-19 Vaccine Janssen),

Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna),

AstraZeneca (Vaxzevria, formerly COVID-19 Vaccine AstraZeneca),

Novavax (Nuvaxovid),

Covishield,

Covaxin,

Sinovac (CoronaVav),

Sinopharm.

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Граждане Украины (за исключением детей в возрасте до 15 лет), которые не вакцинировались и не переболели Covid-19, должны предъявить результат негативного теста, сделанного либо методом ПЦР (не более чем за 72 часов до прибытия), либо методом быстрого выявление антигенов коронавируса (не более чем за 48 часов до прибытия). Кроме того, по прибытии в страну такие лица должны самоизолироваться на 10 дней и могут выйти из изоляции не раньше чем на 6-й день в случае получения отрицательного теста.

Обратите внимание, по данным Worldometer, по состоянию на 15 февраля 2022 года в Дании болеют 577 979 человек, в то время как в Португалии количество подтвержденных случаев еще ниже – в настоящее время с коронавирусом борются 536 835 человек.