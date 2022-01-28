Про те, що країна планує зняти всі карантинні обмеження, стало відомо напередодні. Однак деталей не озвучували, оскільки пропозицію мав ще схвалити парламент, що й сталося.
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Данія знімає всі карантинні обмеження
Так, вже з наступного тижня в Данії скасують всі внутрішні обмеження, зокрема, масковий режим, "зелені перепустки" та комендантську годину для закладів.
Ми прощаємося з обмеженнями і ласкаво просимо в життя, яке ми знали до коронавірусу,
– заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.
Таке рішення було прийнято завдяки високому рівню вакцинації населення.
За словами Фредеріксен, успішна програма вакцинації виявилася "суперзброєю". Вона також додала, що коронавірус у Данії більше не вважатиметься "соціально-небезпечним" захворюванням.
Згідно з опитуванням бюро AFP, Данія стане першою країною Європейського Союзу, яка зніме внутрішні обмеження, попри те, що штам "Омікрон" охопив континент.