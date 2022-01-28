Про те, що країна планує зняти всі карантинні обмеження, стало відомо напередодні. Однак деталей не озвучували, оскільки пропозицію мав ще схвалити парламент, що й сталося.

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Данія знімає всі карантинні обмеження

Так, вже з наступного тижня в Данії скасують всі внутрішні обмеження, зокрема, масковий режим, "зелені перепустки" та комендантську годину для закладів.

Ми прощаємося з обмеженнями і ласкаво просимо в життя, яке ми знали до коронавірусу,

– заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

Таке рішення було прийнято завдяки високому рівню вакцинації населення.

За словами Фредеріксен, успішна програма вакцинації виявилася "суперзброєю". Вона також додала, що коронавірус у Данії більше не вважатиметься "соціально-небезпечним" захворюванням.

Згідно з опитуванням бюро AFP, Данія стане першою країною Європейського Союзу, яка зніме внутрішні обмеження, попри те, що штам "Омікрон" охопив континент.

Зверніть увагу! Прикордонні обмеження діятимуть ще щонайменше чотири тижні. Йдеться про паспорти вакцинації, тести та / або карантин залежно від статусу імунітету туристів.

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