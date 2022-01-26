Як відомо, серед гостей Норвегії лише 7% без COVID-сертифікату. Тому правила для них вирішили пом'якшити, оскільки великого ризику це не несе. Про зміну правил було оголошено на веб-сайті уряду, а рішення прийнято за рекомендацією Норвезького інституту громадського здоров'я (NIPH).

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Норвегія скасовує карантин для усіх мандрівників

Так, з 26 січня, мандрівники, які прибувають до Норвегії, більше не будуть зобов'язані проходити карантин, незалежно від їхнього статусу вакцинації або наявності дійсного сертифіката COVID-19.

Донині таке правило розповсюджувалося лише на повністю вакцинованих з сертифікатом COVID-19. Натомість ті вакциновані особи, які не мали сертифікату, мали пройти 10-денний карантин. Його можна було скоротити після тестування на 3 день ізоляції, у разі прибуття із зони, яка вимагає карантину.

Тепер, за новими правилами, невакциновані мандрівники також можуть пропускати карантин.

Я погоджуюсь з NIPH, що частка інфікованих серед тих, хто прибув без довідки про Covid, настільки мала, що не вплине на ситуацію у Норвегії. Настав час змінити вимоги щодо в'їзного карантину,

– сказав міністр охорони здоров'я Інгвільд Кєркол.

При цьому нещепленим туристам потрібно заповнити форму про в'їзд, здати один ПЛР-тест перед поїздкою та один після прибуття. Якщо результат останнього виявиться позитивним, доведеться вирушити на карантин, якщо негативним – можна вільно подорожувати країною.

Зазначається, що це правило стане стимулом для мандрівників з-за меж Європейської економічної зони, оскільки прибуття з країни, що не входить до ЄЕЗ, за винятком Великої Британії, автоматично спричиняє карантин у разі відсутності сертифіката про вакцинацію.

Зверніть увагу! Міністерство закордонних справ Норвегії закликало своїх громадян не їхати в Україну через можливу агресію Росії. Мовиться про поїздки, які не є "абсолютно важливими".

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