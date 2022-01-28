О том, что страна планирует снять все карантинные ограничения, стало известно накануне. Однако деталей не озвучивали, поскольку предложение должен был одобрить парламент, что и произошло.
Читайте также Одна из стран Скандинавии отменяет карантин для всех путешественников
Дания снимает все карантинные ограничения
Так, уже на следующей неделе в Дании отменят все внутренние ограничения, в частности, масочный режим, "зеленые пропуски" и комендантский час для заведений.
Мы прощаемся с ограничениями и добро пожаловать в жизнь, которую мы знали до коронавируса,
– заявила премьер-министр Мэтте Фредериксен.
Такое решение было принято благодаря высокому уровню вакцинации населения.
По словам Фредериксен, успешная программа вакцинации оказалась "супероружием". Она также добавила, что коронавирус в Дании больше не будет считаться "социально-опасным" заболеванием.
Согласно опросу бюро AFP, Дания станет первой страной Европейского Союза, которая снимет внутренние ограничения, несмотря на то, что штамм "Омикрон" охватил континент.
COVID-19 в Дании: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 28 января в Дании выявлено 1 516 878 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 3 674 летальных;
- В то же время 1 020 264 человека побороли болезнь.