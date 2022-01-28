О том, что страна планирует снять все карантинные ограничения, стало известно накануне. Однако деталей не озвучивали, поскольку предложение должен был одобрить парламент, что и произошло.

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Дания снимает все карантинные ограничения

Так, уже на следующей неделе в Дании отменят все внутренние ограничения, в частности, масочный режим, "зеленые пропуски" и комендантский час для заведений.

Мы прощаемся с ограничениями и добро пожаловать в жизнь, которую мы знали до коронавируса,

– заявила премьер-министр Мэтте Фредериксен.

Такое решение было принято благодаря высокому уровню вакцинации населения.

По словам Фредериксен, успешная программа вакцинации оказалась "супероружием". Она также добавила, что коронавирус в Дании больше не будет считаться "социально-опасным" заболеванием.

Согласно опросу бюро AFP, Дания станет первой страной Европейского Союза, которая снимет внутренние ограничения, несмотря на то, что штамм "Омикрон" охватил континент.

Обратите внимание! Пограничные ограничения будут действовать еще как минимум четыре недели. Речь идет о паспортах вакцинации, тестах и / или карантине в зависимости от статуса иммунитета туристов.

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