Новые правила начали действовать с 14 февраля.
Читайте также Тунис смягчит условия въезда иностранным туристам: когда начнут действовать новые правила
Литва отменяет обязательный карантин по прибытию
С понедельника, 14 февраля, лица, прибывающие из третьих стран, не будут обязаны самоизолироваться,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что когда все страны мира окажутся в желтой зоне, путешественники из любой страны должны будут заполнить анкету пассажира и подать документ, подтверждающий один из трех фактов: вакцинацию против COVID-19, рецидив или отрицательный тест перед поездкой.
Если человек не отвечает критериям вакцинации или рецидива, то у него должен быть ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия или антиген-тест – за 48 часов.
При этом въехать пока в Литву могут не все. В настоящее время границы открыты для следующих категорий лиц:
- вакцинированных путешественников;
- лиц, имеющих документ, подтверждающий перенос болезни (с момента положительного теста прошло не более 180 дней)
- иностранцев с национальными визами D или основаниями для въезда.
Для остальных въезд временно ограничен.
COVID-19 в Литве: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 15 февраля 2022 года в Литве выявлен 826 841 случай заражения коронавирусом;
- К сожалению, 8 172 из них – летальные.
- В то же время 718 219 человек побороли болезнь.