Нові правила почали діяти із 14 лютого.

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Литва скасовує обов'язковий карантин по прибуттю

З понеділка, 14 лютого, особи, які прибувають з третіх країн, не будуть зобов’язані самоізолюватися,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, коли всі країни світу опиняться в жовтій зоні, мандрівники з будь-якої країни повинні будуть заповнити анкету пасажира та подати документ, що підтверджує один із трьох фактів: вакцинація проти COVID-19, рецидив чи негативний тест перед поїздкою.

Якщо ж людина не відповідає критеріям вакцинації або рецидиву, то у неї має бути ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття або антиген-тест – за 48 годин.

При цьому в'їхати поки що до Литви можуть не всі. Наразі кордони відкриті для наступних категорій осіб:

вакцинованих мандрівників;

осіб, які мають документ, що підтверджує перенесення хвороби (з моменту позитивного тесту пройшло не більше як 180 днів)

іноземців з національними візами D або підставами для в'їзду.

Для решти в'їзд тимчасово обмежений.

Цікаво! Європейська комісія з подорожей (ETC) опублікувала звіт щодо туризму в межах континенту. Так, згідно з ним, дедалі більше мандрівників відмовляються від подорожей континентом через '"Омікрон".

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