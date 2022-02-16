Все общественные места, включая кинотеатры, рестораны и бары, смогут возобновить нормальную работу впервые за два года.

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Нидерланды возвращаются к привычному ритму жизни

Страна снова откроется,

– объявил министр здравоохранения Эрнст Койперс во время одной из первых пресс-конференций с начала пандемии.

Это значит, что в Нидерландах ожидается ряд послаблений. В частности, маски и социальное дистанцирование больше не будут обязательными. В то же время правительство отметило, что в аэропорту, а также общественном транспорте придется соблюдать масочный режим.

Несмотря на то, что количество заражений в стране уменьшается, правительство советует избегать рукопожатий, а также проходить тестирование при наличии первых симптомов, напоминающих грипп или простуду.

В настоящее время около 86% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинировано. Это один из самых высоких показателей в Европе.

Напомним, Нидерланды – одна из нескольких европейских стран, решивших отменить все ограничения, связанные с пандемией. Ранее это сделали Дания, Швеция, Англия и Норвегия.

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