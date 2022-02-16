Усі громадські місця, включаючи кінотеатри, ресторани та бари, зможуть відновити нормальну роботу вперше за два роки.

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Нідерланди повертаються до звичного ритму життя

Країна знову відкриється,

– оголосив міністр охорони здоров'я Ернст Койперс під час однієї із перших пресконференцій з початку пандемії.

Це означає, що в Нідерландах очікується ряд послаблень. Зокрема, маски та соціальне дистанціювання більше не будуть обов'язковими. Водночас уряд зазначив, що в аеропорті, а також громадському транспорті доведеться дотримуватися маскового режиму.

Попри те, що кількість заражень у країні зменшується, уряд радить уникати рукостискань та проходити тестування при наявності перших симптомів, які нагадують грип чи застуду.

Наразі близько 86% дорослого населення Нідерландів повністю вакциновано. Це – один із найвищих показників у Європі.

Нагадаємо, Нідерланди – одна з кількох європейських країн, які вирішили скасувати всі обмеження, пов'язані з пандемією. Раніше це зробили Данія, Швеція, Англія та Норвегія.

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