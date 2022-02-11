В частности, Финляндия приняла решение отказаться от тестирования для туристов из-за пределов ЕС и Шенгена. А Британия упразднила тесты по прибытию для полностью вакцинированных.

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Финляндия

Так, с 15 февраля страна отказывается от требования предыдущего COVID теста для туристов из-за пределов ЕС и Шенгена.

В то же время, по-прежнему им нужно будет предоставить сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий перенос болезни (срок должен составлять не более 6 месяцев).

Это решение будет действовать до 13 марта.

При этом предъявлять справку необязательно гражданам Финляндии и людям, имеющим ВНЖ (вид на жительство) в Финляндии, а также лицам, въезжающим в страну по причинам, указанным в списке Пограничной службы.

COVID-19 в Финляндии: по данным Worldometer, по состоянию на 11 февраля 2022 года в стране выявлено 569 973 случая заражения коронавирусом, из них 2 170 летальных.

Великобритания

Правительство Британии также приняло решение упростить правила въезда в страну, в частности, отменило тесты для вакцинированных.

С 11 февраля 2022 года полностью вакцинированным путешественникам больше не нужно проходить тесты на COVID-19 по прибытию. Они должны только заполнить Passenger Locator Form, подтвердив статус вакцинации, историю путешествий и указать контактные данные.

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В то же время невакцинированные должны пройти тест за два дня до отъезда в Британию и еще один не позднее, чем на второй день пребывания в стране.

При этом им не нужно самоизолироваться по прибытии – только в случае положительного результата.

COVID-19 в Британии: по данным Worldometer, по состоянию на 11 февраля 2022 года в стране выявлено 18 162 199 случаев заражения коронавирусом, из них 159 158 летальных.