Країна повернулася до допандемічного життя з 17 лютого 2022 року. Про це оголосив президент республіки Луїс Абінадер.

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Домініканська Республіка скасувала всі карантинні обмеження

Тепер не вимагатимуть COVID-сертифікати для відвідування закладів та інших громадських місць. Дотримуватись соціальної дистанції та маскового режиму не доведеться.

Такі заходи, як використання маски, необхідність пред'явлення сертифіката вакцинації для доступу в усі місця або обмеження в громадських місцях віднині є особистою відповідальністю кожного з нас. Після цієї довгої битви ми почали відновлювати нашу свободу,
– заявив Абінадер.

За його словами, країна Карибського басейну "заслуговує і потребує емоційного відновлення" шляхом остаточного скасування заходів щодо COVID-19.

При цьому президент підкреслив, що попри зняття обмежень, влада продовжуватиме пропаганду вакцинації населення, але змушувати робити щеплення не планують.

Таке рішення було прийнято на тлі зменшення щоденної кількості випадків COVID-19 за останній місяць. Так, станом на 17 лютого 2022 року в Домінікані виявлено 570 636 випадків зараження коронавірусом, з них 4 351 летальний.

Інші країни, які пом'якшили обмеження: останні новини

  • Влада Угорщини з 15 лютого змінила правила в'їзду для туристів, які прибувають до країни авіатранспортом;
  • Португалія й Данія дозволили в'їзд мандрівникам, які мають сертифікат вакцинації CoronaVac (Sinovac);
  • Литва прийняла рішення пом'якшити правила в'їзду для іноземців з третіх країн – скасувала для них обов'язковий карантин;
  • Також з 15 лютого подорожувати у найпівнічнішу країну Африки стало значно простіше. Йдеться про Туніс, де зняли ряд обмежень;
  • Фінляндія та Велика Британія відмовилися від COVID-тестів для туристів. Такому ж прикладу слідувала й Франціяскасувала тести для повністю вакцинованих;
  • Влада Індії вирішила переглянути правила в'їзду для іноземців. Країна скасувала обов'язковий карантин для прибулих.
  • Чехія скасувала умову обов'язкового пред'явлення сертифікату вакцинації чи документів про видужання від COVID-19 під час відвідування громадських заходів.