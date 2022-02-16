Про це свідчать дані інтерактивної мапи Міністерства закордонних справ України.

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Угорщина змінила умови в'їзду для туристів, які прибувають літаками

Станом на 16 лютого 2022 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виключенням є в'їзд в Угорщину авіаційним транспортом.

Від цієї категорії мандрівників вимагається:

негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19, отриманий не пізніше 72 годин на момент в'їзду. Варто врахувати, що негативний тест на антиген не приймається.

або український чи угорський сертифікат про вакцинацію, яка повинна бути повною і з моменту отримання другого щеплення повинно пройти щонайменше 14 днів. Водночас, згідно з новими правилами подорожей, сертифікат про вакцинацію двома дозами вакцини чинний до 1 травня 2022 року. У разі отримання третього щеплення – він вважається безстроковим. При цьому після прибуття до Угорщини проходити додатковий ПЛР-тест не потрібно. Зверніть увагу! Євросоюз вирішив запровадити нові правила подорожей під час COVID-19. Тепер права туристів залежатимуть від їх індивідуального санітарного статусу, а не від місця проживання.

У відомстві зазначають, що для в'їзду громадян України в Угорщину залишаються чинними вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт / віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення).

Натомість від транзитних мандрівників представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в'їзд у країну призначення.

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