Так, новий підхід буде стосуватися людей, які пересуватимуться територією ЄС, а також поїздок громадян за його межі. Нововведення запрацює вже 1 лютого 2022 року.

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Індивідуальний підхід до свободи пересування

Згідно з новою рекомендацією країнам-членам ЄС, заходи боротьби з коронавірусом мають застосовуватися з урахуванням статусу людини, а не ситуації на регіональному рівні, як це було раніше. Винятком є райони, в яких інфекція перебуває на високому рівні.

Це означає, що статус вакцинації, тестування або одужання мандрівника від COVID-19, підтверджений дійсним цифровим сертифікатом ЄС щодо COVID, має бути ключовим визначальним фактором,

– йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Тобто ті особи, що можуть пред'явити дійсний цифровий сертифікат COVID ЄС, не мають піддаватися додатковим обмеженням на вільне пересування.

Водночас тих, хто не має такого документа, можуть зобов'язати пройти тест до прибуття або не пізніше ніж через 24 години після прибуття.

ECDC продовжить публікувати карти за "системою світлофора"

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) й надалі публікуватиме карти регіонів держав-членів із зазначенням потенційного ризику зараження за "системою світлофора". Мовиться про "темно-червоні", "червоні", "помаранчеві" та "зелені" країни.

Держави ЄС мають вжити заходів щодо несуттєвих поїздок у "темно-червоні" регіони та назад. Якщо ж є особи, які прибувають із таких районів без сертифіката про вакцинацію або одужання, то вони повинні пройти тест до від'їзду та карантин після прибуття.

Зверніть увагу! Перша рекомендація про обмеження свободи пересування під час пандемії COVID-19 була прийнята Радою ЄС ще 13 жовтня 2020 року. Вони не є юридично обов'язковим документом, тому країни самі вирішують щодо їх застосування.