Сообщается, что дата открытия была согласована на заседании правительства 15 февраля. Сегодня вице-премьер-министр Вьетнама Ву Дук Дам обратился в Министерство культуры, спорта и туризма с просьбой разработать пошаговый план возобновления туризма на ближайшие недели.

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Первое открытие границ с 2020 года

Вьетнам был полностью закрыт для иностранцев с весны 2020 года. В ноябре туристам с пакетными турами разрешили попасть на остров Фукуок, а также в Дананг, Хойан, Нячанг и другие регионы страны. Но это не особо помогло туристической индустрии Вьетнама.

Сейчас, чтобы пересечь границу, путешественники должны пройти 14-дневный карантин, сдать ПЦР тест и самостоятельно оплатить гостиничные сборы, а также покрыть расходы на тестирование.

Что изменится с 15 марта

С 15 марта 2022 года Вьетнам позволит беспрепятственно въезжать туристам, прошедшим полный курс вакцинации. Полное открытие границ намечено не ранее 31 марта.

Начиная с 15 марта, путешественники старше 12 лет, получившие 2 дозы вакцин не менее чем за 14 дней до въезда в страну, смогут продолжить передвижение Вьетнамом без дополнительных мер безопасности. Также иностранные посетители в возрасте от 2-х лет должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 часа до поездки, а по прибытии во Вьетнам должны дополнительно сдать быстрый тест на антиген. Дети до двух лет освобождаются от обязательного тестирования.

Вьетнам потребует наличие туристического страхования с покрытием не менее 10 тысяч долларов. Кроме того, иностранцам придется установить программу для отслеживания передвижения по Вьетнаму и держать свой телефон включенным во время путешествия.

Вьетнам согласился временно признать паспорта вакцинации от COVID-19 из 72 стран, включая Великобританию, чтобы облегчить переход к нормальным условиям поездки.

Обратите внимание! С 18 августа 2021 года во Вьетнаме признается украинский COVID-сертификат.

Страна признает вакцины:

COVID-19 Vaccine AstraZeneca;

Vero Cell (Sinopharm);

Comirnaty (Pfizer/BioNTech);

Spikevax (Moderna);

Janssen;

Gam-COVID-Vac (SPUTNIK V);

Hayat-Vax;

Abdala.

Напомним, что 17 февраля об упразднении всех карантинных ограничений объявила Доминиканская Республика. Власти страны подчеркнули, что страна Карибского бассейна "заслуживает и нуждается в эмоциональном восстановлении" путем окончательной отмены мер по COVID-19.

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