Повідомляється, що дата відкриття була погоджена на засіданні уряду 15 лютого. Сьогодні віцепрем'єр-міністр В'єтнаму Ву Дук Дам звернувся до Міністерства культури, спорту і туризму з проханням розробити покроковий план відновлення туризму на найближчі тижні.

До теми Від В'єтнаму до Австралії: які країни планують відкрити кордони у 2022 році

Перше відкриття кордонів з 2020 року

В'єтнам був повністю закритим для іноземців з весни 2020 року. У листопаді туристам з пакетними турами дозволили потрапити на острів Фукуок, а також у Дананг, Хойан, Нячанг та інші регіони країни. Але це не особливо допомогло туристичній індустрії В'єтнаму.

Зараз, щоб переткнути кордон, мандрівники повинні пройти 14-денний карантин, здати ПЛР-тест, самостійно оплатити готельні збори та покрити витрати за тестування.

Що зміниться з 15 березня

З 15 березня 2022 року В'єтнам дозволить безперешкодно в'їжджати туристам, які пройшли повний курс вакцинації. Повне відкриття кордонів заплановане не раніше 31 березня.

Починаючи від 15 березня, мандрівники старше 12 років, які отримали 2 дози вакцин щонайменше за 14 днів до в'їзду у країну, зможуть продовжити пересування В'єтнамом без додаткових заходів безпеки. Також іноземні відвідувачі віком від 2-х років повинні надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години до поїздки, а після прибуття до В'єтнаму повинні додатково скласти швидкий тест на антиген. Діти віком до двох років звільняються від обов'язкового тестування.

В'єтнам вимагатиме наявність туристичного страхування з покриттям не менше 10 тисяч доларів. Крім того, іноземцям доведеться встановити програму для відстеження пересування В'єтнамом та тримати свій телефон увімкненим під час подорожі.

В'єтнам погодився тимчасово визнати паспорти вакцинації від COVID-19 з 72 країн, включаючи Велику Британію, щоб полегшити перехід до нормальних умов поїздки.

Зверніть увагу! Від 18 серпня 2021 у В'єтнамі визнається український COVID-сертифікат.