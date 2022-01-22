Впрочем, в 2022 году большинство из них решили пересмотреть установленные правила. Так, власти некоторых стран приступили к поэтапному открытию границ, другие – лишь анонсировали возможность въезда некоторым группам туристов.

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Рассказываем, какие страны снова будут доступны для путешествий после продолжительной паузы.

Лаос



В январе 2022 года Лаос принял первых путешественников / Фото Unsplash

В этом месяце Лаос стал принимать путешественников в тестовом режиме. Сюда впускают туристов из "Зеленой зоны путешествий", включающей Вьентьян, Ванг Венг и Луангпхабанг. Ожидается, что в апреле и июле в список попадет больше стран.

Вьетнам

Похожая ситуация и во Вьетнаме. В настоящее время власти страны разрешили въезд гражданам Камбоджи, Китая, Лаоса, Кореи, Сингапура, Таиланда, Японии, Тайваня и США. Летом страна перейдет на следующий этап, где полностью откроется для туристов со всего мира.

Бутан

Гималайское королевство открылось для привитых туристов в ноябре, тогда они въезжали при условии 14-дневной самоизоляции. Впоследствии Бутан был закрыт из-за распространения штамма Омикрон. Ожидается, что вскоре границы страны снова откроют.

Сингапур



Информации по открытию границ для туристов из Украины до сих пор нет / Фото Unsplash

Вакцинированные лица, прибывающие из Великобритании, получили разрешение на въезд с 21 января. Путешествия с Украины до сих пор предусматривают строгие требования в случае пересечения границы.

Япония

Из-за распространения штамма Омикрон, Япония была вынуждена закрыть границы до конца февраля. Ожидается, что весной страна станет впускать первых туристов.

Австралия и Новая Зеландия

Обе страны уже неоднократно заявляли о намерении открыть границы, однако планам помешало распространение Омикрона. Ожидается, что Новая Зеландия станет принимать туристов в конце апреля. Информации по Австралии пока нет.

Бали, Индонезия

Страна неоднократно говорила об убытках, спровоцированных отсутствием туристов в 2021 году. Однако в 2022 году обещают ситуацию исправить. Сейчас здесь развивается внутренний туризм, а попасть на райские острова могут резиденты из нескольких стран, Украина в этот список не попала.

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Таиланд



Таиланд ослабил условия въезда / Фото Unsplash

В настоящее время в Таиланде проходит поэтапное открытие страны. Туристов освободили от самоизоляции после пересечения границы. При этом придется пройти два ПЦР-теста за свой счет – один по прибытии, а второй – через 5 дней.

Рапа-Нуи, Чили

Ожидается, что остров откроется для посетителей 2 февраля.