Воплотить это планируют в 2024 году. Палата представителей страны уже приняла закон о перенесении правительства из Джакарты на территорию острова.

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Индонезия будет иметь новую столицу – Нусантара

Новая столица будет находиться в провинции Восточный Калимантан на Борнео, примерно в 2 000 километрах к северо-востоку от нынешней Джакарты.

Город назовут Нусантара – это индонезийское слово обычно используется для обозначения всей архипелагской нации.

В течение двух месяцев должны назначить администрацию и главу управления столицы. Орган начнет функционировать до конца года, и будет заниматься развитием новой столицы, а уже в следующем году примет подготовку к переносу.

Закон предусматривает, что все иностранные посольства, международные организации и государственные учреждения перенесут свои офисы в новую столицу в течение 10 лет после начала переезда, а государство предоставит землю. При этом Джакарта остается финансовым и коммерческим центром страны.

Интересно! Законодатели согласились частично профинансировать переезд за государственные средства, разделив расходы на 10 лет. Ранее правительство оценивало, что проект обойдется в 32,5 миллиарда долларов, но с начала пандемии цифры еще не обновлялись.

Зачем Индонезии новая столица

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о планах переноса столицы еще в 2019 году, но пандемия коронавируса помешала.

Такое решение было принято на фоне перенаселенности, экологических проблем и сложности инфраструктуры. Кроме того, из-за болотистого характера местности и множества рек, Джакарта уходит под воду примерно на 15 сантиметров ежегодно.