От туристов не потребуют справки о прививках, отрицательного теста на COVID или справки о выздоровлении от коронавируса.

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Словения упразднила почти все ограничения для туристов

Так, с 19 февраля Словения сняла большинство основных коронавирусных ограничений: COVID-паспорта, справки о выздоровлении и ПЦР-тесты.

Также отменяются требования по карантину, даже для тех, кто контактировал с инфицированным человеком.

Кроме того, прекращено условие COVID-пропусков для всех видов деятельности, кроме учреждений здравоохранения, домов престарелых и тюрем. Также были сняты ограничения на количество клиентов в сфере услуг.

При этом студенты и дальше должны носить маски во время занятий, им больше не нужно будет проходить самопроверку. В результате бесплатные экспресс-тесты больше не будут доступны.

Такое решение было принято после того, как страна объявила, что COVID-19 больше не является болезнью, требующей карантинных мер.

Министр экономики Здравко Почивальшек заявил, что правительство выбрало "сбалансированный подход", чтобы продолжать защищать тех, кто находится в группе наивысшего риска, позволяя жить как можно нормальнее.

Мы прислушались к звонкам бизнеса настолько, насколько нам разрешили медицинские эксперты,

– подчеркнул министр.

В то же время Словения советует людям и дальше быть осторожными.

Некоторые внутренние ограничения остаются:

обязательное ношение масок для лица во всех закрытых помещениях в общественных местах;

обязательство предъявлять справку о прививках в публичных местах;

предоставление справки о выздоровлении от COVID или отрицательный тест перед входом в закрытые общественные места;

ограничение по количеству людей в некоторых общественных помещениях.

COVID-19 в Словении: по данным Worldometer, по состоянию на 21 февраля 2022 года в стране выявлено 880 073 случая заражения коронавирусом, из них 6 221 летальный.