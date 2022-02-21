Від туристів не вимагатимуть довідки про щеплення, негативного тесту на COVID або довідки про одужання від коронавірусу. Нові правила набули чинності 19 лютого 2022 року.

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Словенія скасувала майже всі обмеження для туристів

Так, з 19 лютого Словенія зняла більшість основних коронавірусних обмежень: COVID-паспорти, довідки про одужання та ПЛР-тести.

Також скасовуються вимоги щодо карантину, навіть для тих, хто контактував з інфікованою людиною.

Крім того, припинена умова COVID-перепусток для всіх видів діяльності, крім закладів охорони здоров'я, будинків для літніх людей та в'язниць. Також було знято обмеження на кількість клієнтів у сферах послуг.

При цьому студенти й надалі повинні носити маски під час занять, їм більше не потрібно буде проходити самоперевірку. В результаті безплатні експрес-тести більше не будуть доступні.

Таке рішення було прийнято після того, як країна оголосила, що COVID-19 більше не є хворобою, яка вимагає карантинних заходів.

Міністр економіки Здравко Почівальшек заявив, що уряд вибрав "збалансований підхід", щоб продовжувати захищати тих, хто перебуває в групі найвищого ризику, дозволяючи жити якомога нормальніше.

Ми прислухалися до дзвінків бізнесу настільки, наскільки нам дозволили медичні експерти,

– підкреслив міністр.

Водночас Словенія радить людям й надалі бути обережними.

Деякі внутрішні обмеження залишаються:

обов'язкове носіння масок для обличчя у всіх закритих приміщеннях в громадських місцях;

​​​​зобов'язання пред'являти довідку про щеплення у публічних місцях;

надання довідки про одужання від COVID або негативний тест перед входом у закриті громадські місця;

обмеження за кількістю людей в деяких громадських приміщеннях.

COVID-19 в Словенії: за даними Worldometer, станом на 21 лютого 2022 року в країні виявлено 880 073 випадки зараження коронавірусом, з них 6 221 летальний.