Нові правила набудуть чинності з 1 березня. Про план послаблення деяких обмежень оголосили прем'єр-міністр Нафталі Беннет і міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц.

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Ізраїль відкриється для невакцинованих туристів з 1 березня

Так, з 1 березня як для вакцинованих, так і для нещеплених іноземних туристів в'їзд в країну можливий за умови проходження двох негативних ПЛР-тестів – до вильоту і після прильоту в країну.

При цьому ізраїльтянам, які повертаються, більше не потрібно буде показувати негативний тест на COVID перед польотом додому. Крім того, невакцинованих ізраїльтян більше не відправлятимуть на карантин, якщо по поверненню у них буде негативний результат тесту.

Повідомлення про зміну умов в'їзду з'явилося після того, як минулого тижня Міністерство охорони здоров'я рекомендувало послабити обмеження, оскільки п'ята хвиля інфекцій, викликаних варіантом "Омікрон", продовжує відступати.

Ми спостерігаємо постійне зниження даних про захворюваність; тому настав час поступово відкривати те, що ми першими у світі закрили,

– заявив Беннетт.

Він додав, що країна повинна відкритися, щоб зберегти довіру громадськості та бути впевненою, що громадяни Ізраїлю виконують директиви та рішення уряду.

Зверніть увагу! Раніше МОЗ рекомендувало в'їжджати в країну лише невакцинованим туристам у віці до 12 років і в супроводі щеплених батьків.

Зазначається, що в країні спостерігається поступове падіння кількості хворих на коронавірус. При цьому прем'єр-міністр Ізраїлю пояснив, що "у разі появи нового штаму влада реагуватиме оперативно".

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