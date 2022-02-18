Следовательно, с 18 февраля 2022 года полноценную работу возобновят бельгийские отели и ночные клубы. Также власти разрешат проведение публичных мероприятий и отменят требование о работе из дома.

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Консультативный комитет Бельгии отметил, что за последние 2 недели волна "Омикрона" достигла своего пика, пока что количество новых случаев заражения снизилось. На основании этих данных страна перешла в "оранжевый режим", который означает, что требования на границе станут одинаковыми для большинства туристов.

Смягченные правила въезда в Бельгию

Нерезидентам Бельгии, которые въезжают сюда из ЕС, Шенгенской зоны или третьих стран, понадобится: сертификат о вакцинации, справка о том, что турист переболел COVID-19 или отрицательный результат теста на коронавирус.

В то же время правительство отметило, что они и в дальнейшем будут соблюдать осторожность, впуская невакцинированных путешественников из стран, где фиксируют пиковые всплески заболеваемости. Исключения – люди, прибывающие в страну транзитом, перевозчики и пограничные работники.

Обратите внимание! Путешествия из Украины в Бельгию разрешены независимо от цели поездки при наличии сертификата, признанного странами ЕС и Шенгенского Соглашения, о полном курсе вакцинации от COVID-19, осуществленном вакцинами, признанными по решению Европейской Комиссии.

В случае отсутствия сертификата о полной вакцинации следует иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа на момент пересечения бельгийской границы и сертификат о важности поездки, выданный дипломатическим или консульским учреждением Бельгии. Кроме того, туристы должны заранее заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).

Важно. Сейчас в Бельгии регистрируется 8 – 12 тысяч новых случаев COVID-19. В начале месяца этот показатель был в 2 – 3 раза больше.

Какие Европейские страны смягчили ограничения: