Следовательно, с 18 февраля 2022 года полноценную работу возобновят бельгийские отели и ночные клубы. Также власти разрешат проведение публичных мероприятий и отменят требование о работе из дома.
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Консультативный комитет Бельгии отметил, что за последние 2 недели волна "Омикрона" достигла своего пика, пока что количество новых случаев заражения снизилось. На основании этих данных страна перешла в "оранжевый режим", который означает, что требования на границе станут одинаковыми для большинства туристов.
Смягченные правила въезда в Бельгию
Нерезидентам Бельгии, которые въезжают сюда из ЕС, Шенгенской зоны или третьих стран, понадобится: сертификат о вакцинации, справка о том, что турист переболел COVID-19 или отрицательный результат теста на коронавирус.
В то же время правительство отметило, что они и в дальнейшем будут соблюдать осторожность, впуская невакцинированных путешественников из стран, где фиксируют пиковые всплески заболеваемости. Исключения – люди, прибывающие в страну транзитом, перевозчики и пограничные работники.
В случае отсутствия сертификата о полной вакцинации следует иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа на момент пересечения бельгийской границы и сертификат о важности поездки, выданный дипломатическим или консульским учреждением Бельгии. Кроме того, туристы должны заранее заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).
Какие Европейские страны смягчили ограничения:
- Власти Латвии приняли решение смягчить карантинные ограничения. Процесс будет проходить в несколько этапов;
- Власти Венгрии изменили правила въезда для туристов, прибывающих в страну авиатранспортом;
- Португалия и Дания разрешили въезд путешественникам с сертификатом вакцинации CoronaVac (Sinovac);
- Финляндия и Великобритания отказались от COVID-тестов. Такое же решение приняла Франция, отменившая тесты для полностью вакцинированных;
- Чехия отменила условие обязательного предъявления сертификата вакцинации или документов о выздоровлении от COVID-19 при посещении общественных мероприятий.