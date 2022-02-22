Так, країна скасувала вимогу ПЛР-тесту для всіх пасажирів, що прибувають. Рада з туризму Йорданії заявила, що туристам більше не потрібно проходити тест перед в'їздом в країну або проходити ще один після прибуття.
При цьому відвідувачам доведеться підписати зобов'язання пройти тестування у разі симптомів COVID та піти на 5-денну самоізоляцію.
Ми сподіваємося, що послаблення попередніх обмежень знову сприятиме відновленню туризму в королівстві та полегшить доступ для мандрівників, які планують подорожі до Йорданії, – сказав директор ради з туризму Абед Аль-Раззак Арабіят.
Нововведення почне діяти з 1 березня 2022 року.
Зазначається, що економіка Йорданії певною мірою залежить від міжнародного туризму і зазнала значних збитків через пандемію.