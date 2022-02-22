Днями Бахрейн став першою серед країн Близького Сходу, яка впускатиме іноземних туристів без сертифікатів та карантину.

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У Йорданії оголосили про пом'якшення обмежень

Так, країна скасувала вимогу ПЛР-тесту для всіх пасажирів, що прибувають. Рада з туризму Йорданії заявила, що туристам більше не потрібно проходити тест перед в'їздом в країну або проходити ще один після прибуття.

При цьому відвідувачам доведеться підписати зобов'язання пройти тестування у разі симптомів COVID та піти на 5-денну самоізоляцію.

Ми сподіваємося, що послаблення попередніх обмежень знову сприятиме відновленню туризму в королівстві та полегшить доступ для мандрівників, які планують подорожі до Йорданії,

– сказав директор ради з туризму Абед Аль-Раззак Арабіят.

Нововведення почне діяти з 1 березня 2022 року.

Зазначається, що економіка Йорданії певною мірою залежить від міжнародного туризму і зазнала значних збитків через пандемію.

COVID-19 в Йорданії: за даними Worldometer, станом на 21 лютого 2022 року в країні виявлено 1 570 907 випадків зараження коронавірусом, з них 13 682 летальні.