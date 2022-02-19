З 20 лютого 2022 року в'їхати до країни можуть усі – навіть нещеплені туристи. Вакцинація більше не є обов'язковим пунктом для відвідування Бахрейну.
До теми Бельгія суттєво спростила правила в'їзду: що врахувати туристам
Процедура перетину кордону Бахрейну
Починаючи з неділі, 20 лютого 2022 року:
- Усім пасажирам, які прибувають до Королівства Бахрейн, не потрібно здавати ПЛР-тест в аеропорті країни.
- Для іноземних туристів скасований 7-денний карантин.
Водночас уряд країни просить туристів продовжувати дотримуватися загальних правил безпеки: носити маску, дотримуватися соціальної дистанції та мінімізувати фізичний контакт.
Як відбувалося скасування обмежень
Зазначається, що обмеження знімали у кілька етапів. Щойно кордони відкрилися, в'їзд був можливий виключно для щеплених не менше ніж за 14 днів до прибуття у країну туристів. Впродовж усього відпочинку, вони були змушені здавати додаткові ПЛР-тести.
З 9 січня 2022 року для щеплених, а також іноземців, які перехворіли, потрібен був лише один тест по прильоту. З 4 лютого було скасовано вимогу про пред'явлення негативного ПЛР-тесту перед посадкою в літак. Й насамкінець, зараз влада країни скасувала карантин для іноземців, у яких немає свідоцтва про щеплення або перенесене COVID-19.
Інші країни, які пом'якшили обмеження: останні новини
- 18 лютого влада Бельгії дала дозвіл на відновлення повноцінної роботи готелів, ресторанів та нічних клубів;
- Домініканська Республіка скасувала всі обмеження й повернулася до допандемічного життя з 17 лютого;
- Влада Угорщини з 15 лютого змінила правила в'їзду для туристів, які прибувають до країни авіатранспортом;
- Литва прийняла рішення пом'якшити правила в'їзду для іноземців з третіх країн – скасувала для них обов'язковий карантин;
- На підставі рекомендацій Наукового комітету Тунісу, з 15 лютого у країні зняли ряд обмежень, зокрема, дозволили вакцинованим туристам не здавати ПЛР-тест.
- Влада Індії вирішила переглянути правила в'їзду для іноземців. Країна скасувала обов'язковий карантин для прибулих.