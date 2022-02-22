Вслід за Бахрейном: ще одна країна Близького Сходу зняла обмеження для туристів

Влада Йорданії прийняла рішення пом'якшити COVID-обмеження на в'їзд іноземців. Країна заявила, що робить ключовий крок до відродження своєї критично важливої туристичної індустрії.

Днями Бахрейн став першою серед країн Близького Сходу, яка впускатиме іноземних туристів без сертифікатів та карантину.

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У Йорданії оголосили про пом'якшення обмежень

Так, країна скасувала вимогу ПЛР-тесту для всіх пасажирів, що прибувають. Рада з туризму Йорданії заявила, що туристам більше не потрібно проходити тест перед в'їздом в країну або проходити ще один після прибуття.

При цьому відвідувачам доведеться підписати зобов'язання пройти тестування у разі симптомів COVID та піти на 5-денну самоізоляцію.

Ми сподіваємося, що послаблення попередніх обмежень знову сприятиме відновленню туризму в королівстві та полегшить доступ для мандрівників, які планують подорожі до Йорданії,

– сказав директор ради з туризму Абед Аль-Раззак Арабіят.

Нововведення почне діяти з 1 березня 2022 року.

Зазначається, що економіка Йорданії певною мірою залежить від міжнародного туризму і зазнала значних збитків через пандемію.