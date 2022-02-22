Вслід за Бахрейном: ще одна країна Близького Сходу зняла обмеження для туристів
Джерело:ABC News
Влада Йорданії прийняла рішення пом'якшити COVID-обмеження на в'їзд іноземців. Країна заявила, що робить ключовий крок до відродження своєї критично важливої туристичної індустрії.
Днями Бахрейн став першою серед країн Близького Сходу, яка впускатиме іноземних туристів без сертифікатів та карантину.
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У Йорданії оголосили про пом'якшення обмежень
Так, країна скасувала вимогу ПЛР-тесту для всіх пасажирів, що прибувають. Рада з туризму Йорданії заявила, що туристам більше не потрібно проходити тест перед в'їздом в країну або проходити ще один після прибуття.
При цьому відвідувачам доведеться підписати зобов'язання пройти тестування у разі симптомів COVID та піти на 5-денну самоізоляцію.
Ми сподіваємося, що послаблення попередніх обмежень знову сприятиме відновленню туризму в королівстві та полегшить доступ для мандрівників, які планують подорожі до Йорданії,
– сказав директор ради з туризму Абед Аль-Раззак Арабіят.
Нововведення почне діяти з 1 березня 2022 року.
Зазначається, що економіка Йорданії певною мірою залежить від міжнародного туризму і зазнала значних збитків через пандемію.COVID-19 в Йорданії: за даними Worldometer, станом на 21 лютого 2022 року в країні виявлено 1 570 907 випадків зараження коронавірусом, з них 13 682 летальні.
Країни, які пом'якшили обмеження: останні новини
- В Латвії запроваджують триетапний план пом'якшення умов, пов'язаних з пандемією коронавірусу;
- Влада Ізраїлю прийняла рішення відкритися для всіх туристів, зокрема невакцинованих, за умови двох негативних ПЛР-тестів;
- Домініканська Республіка скасувала всі обмеження й повернулася до допандемічного життя з 17 лютого, а Словенія вирішила слідувати цьому прикладу, й відтепер приймає туристів, як раніше – з паспортом і візою;
- Влада Угорщини з 15 лютого змінила правила в'їзду для туристів, які прибувають до країни авіатранспортом;
- Португалія й Данія дозволили в'їзд мандрівникам, які мають сертифікат вакцинації CoronaVac (Sinovac);
- Литва прийняла рішення пом'якшити правила в'їзду для іноземців з третіх країн – скасувала для них обов'язковий карантин;
- Також з 15 лютого подорожувати у найпівнічнішу країну Африки стало значно простіше. Йдеться про Туніс, де зняли ряд обмежень;
- Фінляндія та Велика Британія відмовилися від COVID-тестів для туристів. Такому ж прикладу слідувала й Франція – скасувала тести для повністю вакцинованих;
- Влада Індії вирішила переглянути правила в'їзду для іноземців. Країна скасувала обов'язковий карантин для прибулих;
- Бельгія також приєдналася до ряду країн, які спростили правила в'їзду;
- Чехія скасувала умову обов'язкового пред'явлення сертифікату вакцинації чи документів про видужання від COVID-19 під час відвідування громадських заходів.